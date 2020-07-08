才女作家林奕含3年前輕生身亡事件震驚各界，她身後留下傷心的父母及親友，還有著作《房思琪的初戀樂園》，她的離去更牽扯到補教名師陳星，而最近爆出「衛生局女員工之死」社會案件，死者自白曝光，「被自尊心縫上了嘴」被外界認為猶如房思琪翻版，讓人想起了陳星，而鄭弘儀也在節目中，提起了陳星的近況。

林奕含輕生後，陳星遭控誘姦性侵等罪嫌，經2年司法調查，最終因證據不足獲不起訴，鄭弘儀在《新聞挖挖哇》中談到陳星，透露最近看新聞，發現陳星應該已經不在台灣，分析原因，認為他即使獲判不起訴，但社會絕對無法接受他繼續做為一個老師。

鄭弘儀語重心長吐露，「(陳星) 年紀那麼大了而去對以前的女學生，做了這樣的事情，所以雖然不起訴，但他要在台灣生存是很困難的」，律師郭德田也說，若這不是補習班，而是在學校，肯定會被認定是不適任教師而被開除，而若是補習班老師有這種狀況，教育部也會嚴查，進而判定不能任用。

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