交通部長林佳龍昨日出席活動時說，觀光旅遊業轉型不但人助也要自助，並趁這次新冠肺炎疫情讓沒有競爭力的業者退場，被批評講風涼話，他今日出席「2020東海岸大地藝術節」記者會時說明，交通部已向行政院申請紓困3.0，也在規劃300億元的前瞻3.0協助觀光升級，政府做好準備協助業者，業者也要自己努力，這才是他昨日的原意。

林佳龍表示，這次的疫情衝擊既深且廣，且是全球性的，還會持續多久沒辦法預料，交通部在一開始的時候就跟業者討論，一方面展開紓困跟振興，同時規劃轉型與升級，這些措施都是有步驟的在做。過去半年大家撐住了，未來必須要規劃新的紓困與振興措施，最重要的是把危機化為轉型的契機，是正向的期許。

林佳龍指出，交通部已經做了紓困經1.0與2.0，也即將展開向行政院申請3.0，也同步在規劃300億的前瞻2.0，協助觀光的轉型與升級，社會很關心紓困的效果，所以政府與業者一定要在紓困的同時進行轉型，才能夠尋求社會的支持

林說，最近看到旅行業者的轉型，例如旅行社和地方在地青年，推出更精緻的旅遊，提升觀光品質才能夠創造更大的價值，產生更多的產值，這些都是很正面的發展，所以他才會講說，業界一方面需要人助，同時也要自助，對於有心轉型的觀光產業，政府已經規劃協助。

他強調，過去觀光產業過度競爭，大家比較重「量」的一個增加，現在是要進入到提升「值」，過度競爭造成市場的利潤小，所以交通部對於想要轉型的觀光產業，會全力的來輔導；對於有一部分可能要進行退場的，我們就是要做好軟著陸、照顧好員工，事實上，進場退場也是市場的一個機制。

林佳龍認為，政府與業者自己要更加速推動轉型與升級的計畫，才不會讓社會覺得「我們一直停留在紓困」。

(中時 )