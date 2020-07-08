苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖進香團8日抵達雲林縣北港鎮，副總統賴清德在媽祖醫院相迎，並隨神轎步行約1公里，最後到北港朝天宮參拜，他表示之前曾參加過進香，今天走得很高興，祈求媽祖保佑一切平安。

白沙屯媽祖進香團是全國徒步進香歷史最悠久、路程最遠的進香團，至今已有200餘年歷史，往返達400公里，最特別之處在於進香路線沒有事先經過規畫，完全由神轎內媽祖指示轎夫行進，每年神跡不斷，讓信眾傳誦不已。

白沙屯媽祖神轎8日上午8點許抵達北港媽祖醫院，副總統賴清德、立委蘇治芬等人在此相迎，一行人再徒步隨著神轎走至北辰派出所停駕點，依例設案參拜、雲林縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人也到場參拜。

賴清德被問及徒步隨香心情，先向眾人表達感謝之意，表示走得很高興，希望媽祖保佑一切平安，隨後趕往北港朝天宮參拜，致詞時祈求台灣國泰民安、風調雨順，也貼心提醒民眾要多喝水、預防中暑。

上午10點30分左右白沙屯媽祖神轎抵達北港朝天宮，以3進3退古禮衝進朝天宮大殿，隨後由執事人員完成安座儀式，將於9日清晨進火後離開朝天宮，13日返回苗栗縣通霄鎮拱天宮安座。

(中時 )