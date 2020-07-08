8/1起，林務局和雄獅旅遊攜手合作推出「幸福．森在其中」遊程，主打內洞、八仙山、大雪山、奧萬大、太平山等五處國家森林遊樂園區深度生態旅遊，天天出發、一人成行，每人旅費499元起。

「幸福．森在其中」遊程現階段推出20條精選生態旅遊行程，其中11條為天天出發，並以彩繪主題巴士載著民眾品嚐當地風味餐，增加旅遊豐富度，也回饋在地經濟。

行政院農委會林務局局長林華慶、雄獅旅遊集團董事長王文傑等人今天共同舉行生態旅遊啟程儀式。

林務局局長林華慶表示，2019年初即和雄獅旅遊合作，預定今年第一季推出行程，藉此擴大行銷國家森林遊樂區。雖遇到疫情延後，但也看到雄獅團的應變彈性，重新思考並調整步伐而有今天的活動。

林務局也欲藉擴大國家森林遊樂區旅遊，帶動周邊山村經濟效益，精選各個國家森林遊樂區山村部落的農特產品，凡即日起報名參加遊程，即贈送「森林療癒環保餐具組」，再加碈贈送「精選在地農特產」，包括在地季節生鮮蔬果盒、糙米、五葉松洗衣精、馬告精華液等，提供民眾旅遊多重享受。

詳細資訊請上「林務局台灣山林悠遊網」，或「幸福·森在其中」森林巴士天天出發活動網站。

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(中時電子報)