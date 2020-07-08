胡瓜8日主持民視《綜藝大集合》，女兒小禎及小馬等人擔任來賓，兒子胡釋安被《鏡週刊》直擊與吳心緹過從甚密，女方從胡釋安住處開他的車去運動，晚上再開車回他居住的大樓，兩人關係看起來相當好。對此胡瓜回應自己也是看新聞才知道，「那車是他媽媽的，有一天他媽媽想賣車但不知道車價，我說妳就先留著開。」他提及前天與兒子吃飯，胡釋安才說自己沒女友，現在定義兩人為交往仍太早。

對於胡釋安的感情生活，胡瓜表示：「他任何喜歡的爸爸一定尊重，只要他愛的我都愛。」小禎則幫忙緩頰，「本來安安就比較大方了，他會借東借西給朋友，我以前也會借車給朋友，我們都蠻大方的。」她與弟弟胡釋安住同棟大樓上下層，她也不忘補充，「我確定這幾個月整棟大樓出入，沒有看到這個女生，安安現在把握時間衝事業，演藝圈越來越難做了」。

至於胡瓜是否認識吳心緹，他表示：「吳心緹不是電視明星嗎？沒見過她，但有一次《惡作劇之吻》新版郭靜純老公當導演，找我當她的爸爸，那時候就知道小敏（吳心緹廣告爆紅角色）。」他提及兒子很關心自己的事業，也付出努力，「他不只練演技，也上廚藝課做甜點，還拚命健身，他本來要到東京上一年的藍帶主廚，但他跟經紀公司簽約，合約不能停太長時間。」他不改幽默笑說：「不過他講完，學費還是要我付啊。」

(中時 )