兩年一度的高球盛事萊德盃歐美高球對抗賽，原本預計今年9月25日到9月27日進行，不過因為新冠肺炎大流行，PGA美巡賽準備讓萊德盃延到明年同一時段。

「今年不會有萊德盃。」PGA消息人士透露，「萊德盃會延到2021年再比，至於性質類似的總統盃高球對抗賽，也會因為萊德盃從2021年延到2022年。」

總統盃原訂2021年9月30日到10月3日在北卡羅萊納州夏洛特進行，既然萊德盃要從今年延到明年，以美國選手對抗歐洲以外世界各地選手為號召的總統盃，勢必也要延期，連帶2022年要在羅馬打的下一屆萊德盃繼續往後延，PGA消息人士補充：「比賽背後有很多人不知道的幕後辛苦，必須考量對所有組織都好的方案。」

對於萊德盃延賽，北愛爾蘭世界球王麥克羅伊（Rory MclIroy）今年5月時表示：「選手是組成萊德盃的要素，要是選手不想參加，就沒有萊德盃了，我想比賽延到2021年，或許也是正確的選擇。」

(中時 )