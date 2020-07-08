新北市三峽一名3歲女童家長指控6月初幫小孩洗澡時，發現女童外陰部有傷口，追問之下女童才說有人在幼兒園戳她下體，調閱監視器意外發現女童還遭同學毆打。園方出面回應，全天候監視器中有拍到女童遭推倒，老師未當場制止，確實是園方的疏失，他們會檢討改進，但完全沒有畫面、證據顯示女童下體有遭戳情事。

女童家長表示，他們6月9日發現孩子陰部有傷口，懷疑是白天在幼兒園遭人欺負，女童才說，有人戳我尿尿的地方，讓家長相當憤怒，帶著女童到警局報案、驗傷。

幼兒園指出，家長在9日當天並無主動校老師告知女童下體受傷一事，他們是10日下午女童主動向老師說「下體癢癢的」，才發現女童外陰部流血，趕緊拍下照片並打通知家長，不過家長僅簡短回應，他們前一晚便已知情。

園方表示，女童家長11日上午向幼兒園請假，未料中午便帶著警方到園內調查，並查看監視器，發現10日上午有名男童在毆打該名女童，老師在旁完全沒注意到，承認是園方的疏失，但從頭到尾都沒有發現女童遭戳外陰部的畫面。

園方指出，該名老師平時都很認真，只是小朋友偶爾會嬉鬧，所以並無特別注意當次事件，他們未來會重新檢討，將注意力放在孩子身上，女童事發後就已未再到校上課，男童則仍持續在校就讀。

園方指出，相關事證都已提供給警方，後續將交由司法來做調查，外界的不實傳聞都已傷幼兒園形象，也讓教師深受打擊，未來不排除針對不實指控及謾罵提告。

新北市教育局回應，6月12日獲知此事後，即已派出稽查小組到園稽查，三峽分局婦幼隊也在調查當中，以釐清事實及確認幼兒園是否涉及處理不當，若有疏失將依幼照法及兒少法相關規定裁處最重7萬5000元罰金。

(中時 )