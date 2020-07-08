遠傳5G於7月3日正式開賣，遠傳打造5G心服務，並結合實體應用與虛擬內容，規劃各種5G情境體驗與專區服務，要給民眾截然不同的5G心感受。且不僅在全台實體門市打造5G體驗環境，也動員門市人員在北中南熱點商圈舉辦「遠傳心5G 飆速體驗營」，讓民眾親身體驗5G超快感的速度與VR 虛擬實境！信義威秀等指定門市更有搶手的黃金門號免費送活動，千萬別錯過！

5G零距離 遠傳門市打造5G體驗專區

遠傳於全台直營加盟門市，打造專屬的5G體驗空間，透過5G的高頻寬、低延遲、大規模物聯網等技術特性，讓消費者近距離體驗5G快感，使用最新遠傳friDay影音明星多視角的娛樂內容，360度欣賞最愛的明星視角，享受舞台第一排的臨場感；，也能到門市戴上VR 眼鏡，身歷其境地到世界勝地旅遊。遠傳門市人員也會不定時現身在鄰近門市人潮熱點，提供消費者5G銷售資訊與速度體驗。

遠傳「大人物」加持 全通路虛實整合服務再升級

遠傳重視與顧客的每一個觸點，導入「大數據、人工智慧」等新技術提升服務效率，整合全台超過700家的實體門市、行動客服app、網路門市、客服中心等線上線下通路，讓顧客獲得一致性的服務與銷售體驗。同時以「心5G」為主軸推出多項服務：

1.客服中心：客戶進線客服中心時可聽到最新5G促銷訊息，並針對4G升級5G用戶導流到專屬服務窗口；IVR互動語音系統可自動辨識5G用戶，由客服人員給予相對應的服務；此外，文字機器人艾瑪也可查詢到最新5G相關訊息。

2.網路門市：網路門市運用大數據推薦用戶最合適的5G資費方案，並推出限定加碼優惠，8/2前申辦「心5G搶先方案」，即可抽萬元全聯禮券，還可獲得最高3,000元配件購物金。

3.實體門市：門市推出熟客預約服務，藉由大數據技術，優先預約門市活動及申辦業務，深化客戶服務維繫與5G業務推動，創新升級讓客戶從心感受遠傳的全通路服務體驗。

遠傳5G紅白SIM卡亮相 限量再送「黃金神級」門號

遠傳的5G服務，消費者自申辦日至2020/8/2期間可享5G上網吃到飽；申辦1,399以上方案，2020/10/31前享熱點分享吃到飽，還可獲得價值逾4,200元的「5G 影音大全配」。

此外，7/8是遠傳5G開賣第五天，取55諧音，全台6家遠傳直營門市「信義威秀」、「台北西寧南」、「台北資訊園區」、「台北館前」、「逢甲福星」、與「高雄瑞豐」同步推出55558/55889/55589等「神級」黃金門號免費送，限定資費999(含)以上，數量有限辦完為止， 讓好運超前部署。

迎接5G新時代，遠傳也推出全新風格的遠傳5G SIM卡，簡約紅白色卡面搭配遠傳電信經典紅箭頭標誌，象徵著遠傳電信全力衝刺5G、提供用戶的優質服務。

「遠傳心5G 飆速體驗營」攤位場次時間表。（遠傳提供／黃慧雯台北傳真）

5G飆速體驗營全台現蹤 邀你來闖 5關拿好禮

為了讓全台民眾都能接觸到5G帶來的新體驗，看準年輕族群注重娛樂應用，遠傳將於7/11~8/23期間，在全台各大商圈舉辦「遠傳心5G 飆速體驗營」攤位活動，讓消費者實際體驗5G的極速飆網快感。現場提供最新5G手機體驗、以及VR體感遊戲，參加攤位活動闖關，「關關有禮」，贈送涼風扇、隨身瓶和消暑的寶礦力水得，最後還能摸彩抽露營椅！「遠傳心5G 飆速體驗營」將陸續於全台熱情登場，從北到南熱門點：台北光華商場、新北淡水、台中逢甲、台南新光三越、高雄新崛江等商圈巡迴舉辦，想要一同參加的民眾們千萬別錯過。

(科技)