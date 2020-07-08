健保署今日公布，用於治療注意力不足過動症（ADHD）的國產新劑型新藥將在8月1日納入健保給付。該款藥品屬於長效型藥品，患者使用後2小時濃度達到高峰，藥效可持續12小時，可幫助學習中的孩子、工作中的成人長時間保持專注，減少忘記用藥的風險，預計將有2200名患者受惠。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，納入給付的新藥為國產新劑型藥品，成分與先前一款長效型藥品相同，使用後2小時，藥物的濃度將在體內達到高，可提升病患的遵醫囑性。

此次納入給付的新藥有幾種劑型，連恆榮表示，一顆41毫克的新藥，健保給付71元，33毫克的新藥給付69元，22毫克的新藥則給付57元，為國際間第一個上市的藥品，具有速效及緩釋特性。

台大醫院兒童精神科科主任高淑芬表示，這款藥品的藥效長達12小時，對學習中的孩子、工作中的成人具有重要意義。病患不會因為忘記吃藥，導致無法專注，也不會因為要在別人面前用藥而感到壓力，出門之前就能先服藥。

高淑芬表示，長效型、短效型的藥品各有所長。舉例而言，小學1、2年級的孩子，上課時間只有半天，下午到了安親班會有人幫助用藥，使用短效型的藥品即可。需要長時間在外者，使用長效型藥品則可避免中斷用藥的風險。

(中時 )