2020上半年在新冠肺炎疫情添亂之下，金融市場上沖下洗，美股史無前例的數次熔斷和負油價現象更是刷新投資人三觀，所幸隨著部分地區疫情走緩、逐步解封復工，市場投資情緒逐漸回穩，近期資產價格亦展現反彈回補態勢。群益投信表示，儘管市況前景不確定性猶存，但隨各國加大政策支持力道、市場恐慌漸散，風險性資產仍有表現機會，建議投資人採取GOLD投資策略，打造成長機會、優質收益、風險控管三者兼顧的黃金配置，於後疫情時代提升投資效益。

群益投信投資長李宏正表示，隨全球各國自封城到解封，即使存有二次疫情的風險，在各國已記取前波疫情高峰的教訓後，再大規模封鎖的機會已偏低，因此第二季應可確定是全球景氣衰退的谷底。後市來看，隨各國政府暫且放下財政紀律，紛紛推出財政措施來緩解疫情帶來的經濟衝擊，並輔以寬鬆貨幣政策以支持經濟及股市表現下，加上近期資產價格表現也反映投資人逐漸走出疫情恐慌，風險性資產表現仍可期待，惟經濟復甦力道仍需持續觀察，機會與風險並存，建議投資人進入下半年後疫情時代的投資環境，採取GOLD投資策略。

其中Growth asset為具成長和趨勢性的投資主題，如台股、中國、科技以及生技基金，為投資組合增添積極成長動能，而因應市況多變Optimal allocation資產靈活穩健配置仍不可少，搭載跨資產、跨市場配置的多重資產基金和全球平衡組合基金達到進可攻、退可守的投資效果。除此之外，在市場波動和低利率並行的環境下，Lower volatility低波動和Dividend高息優勢兩大配置亦不可或缺，首選有投資等級債收益王之稱的金融次順位債以及保障程度更高的優先順位高收益債，作為抗震盪、掌收益兩大支柱。

(時報資訊)