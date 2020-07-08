相較上市櫃建商大嘆北市精華一地難求，首鋼開發成立17年來推案都採取先建後售，並且幾乎都集中在北市大安和中正區，被問及土地是如何取得，副總李志堯笑著說：「對價格不要堅持，地主就肯賣。剛完工推出總銷約13億元的敦南學府，總戶數僅17戶，每坪開價150萬元，目前已售2成，面對置產熱潮，公司對銷售有信心。」

首鋼開發每年度的推案都維持在2筆左右。李志堯說：「現在高價宅去化率的確比5、6年前慢，但公司選推案地點落在精華區域，鎖定在高端客戶，因此較不受景氣波動影響。敦南學府規劃坪數約在45~50坪，每戶約6000~8000萬元，目前已售的2成客戶中大多是企業主、律師和醫生等。」

李志堯指出，首鋼開發從成立之初就採取先建後售的模式，讓想買房的民眾看到實際的房子和品質，公司看上的土地並不會堅持價格，所以在推案基本上都在北市大安區和中正區，土地都是買斷，不找人合建也不走都更，這樣子簡單，公司又能全權主導，可以更完美地呈現公司風格。

首鋼開發過去幾年作品有幾大特色，包括極為稀有的頂級地段、先建後售，確保品質、空間尺度與機能極大化附加價值。首鋼開發下半年即將請照的有6筆個案，中山北路案子即將開工，至於明年度也都規劃好了，今年因為有危老獎勵，明年度推案會多於2筆以上。

(時報資訊)