八三夭今年將登上高雄巨蛋舉辦生日趴。「KKLIVE」提供

八三夭今(8)日宣布將於 8 月 29 日舉辧「全球人壽 八三夭《想見你想見你想見你》2020 高雄巨蛋生日趴」，正式宣告大型巡迴重啟再攻蛋，更預告今年活動會報復性加碼「玩更大」，保證參與的粉絲當天可以從場外一路嗨到場內！

去年生日趴八三夭在西門町封街開唱，並邀請多組音樂人好友以「夭怪嘉年華」形式從下午一路「JAM」到晚上，現場擠進數千名粉絲，直播更突破15萬人上線觀看。今年雖受新冠肺炎疫情影響，但對於每年8月與粉絲的慶生約定，團員們始終放在心上，終於在場館解封，展開「防疫新生活」之際，八三夭也決定直接唱進高雄巨蛋，邀請粉絲相聚慶生。

主唱阿璞表示：「生日趴對我們而言非常重要，所以可以在這個時間點跟歌迷重新面對面，是非常珍貴而且珍惜的。」吉他手劉逼也補充：「這段時間很多計畫被迫中斷，也有許多反思，讓我想把每次演出都當成最後一次更用盡全力去做。」因為悶太久，八三夭更放話這次演唱會的周邊活動會再加碼「玩更大」，不只在8月29日生日趴當天可以從場外一路嗨進場內，整個八月更會給歌迷滿滿的八三夭，一起瘋狂整個夏天。

八三夭上半年規劃的海內外巡迴與商演全數停擺，不過他們絲毫沒有停下腳步，除了積極為新專輯創作寫歌，也以不定期直播和線上演唱會持續與歌迷互動；另外，手遊電玩、街舞大賽代言、數位小說網劇歌曲與戲劇主題曲邀約不斷，近期更為即將開播的知名大陸選秀《明日之子》第四季量身打造主題曲，也因為擔任了「全球人壽」年度公益活動愛心大使，健康正面的形象深受好評，讓「全球人壽」也確認作為本次「全球人壽 八三夭《想見你想見你想見你》2020 高雄巨蛋生日趴」的冠名贊助單位。

防疫期間八三夭的〈想見你想見你想見你〉成為許多人居家的心情寫照，超高點播量讓這首歌在 KKBOX 上週公佈的 2020 華語年中榜上奪下冠軍寶座，阿璞特別在社群上發文感謝《想見你》劇組、滾石唱片與所有聽眾朋友的支持，為八三夭創造人生新高度，期待在高雄巨蛋與粉絲一起創造萬人大合唱的感動場面！

「全球人壽 八三夭《想見你想見你想見你》2020 高雄巨蛋生日趴」門票將於 7 月 25 日中午 12 點開賣，八三夭官網會員可於 7 月 22 日晚上 8 點搶先首購，可洽八三夭與主辦單位 KKLIVE 官方社群、KKTIX 售票系統。

(中時 )