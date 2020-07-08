109學年度高級中等學校免試入學今天放榜，全台總錄取率98.88%，跟去年差不多，學生平均在第2.68個志願錄取。

免試入學是十二年國教最主要的入學管道，根據教育部今天彙整全台15個就學區統計，免試入學總計14萬2962人報名，錄取14萬1362人，錄取率98.88%。

特色招生考試分發入學也於今天同步放榜，但全台只有4所學校參與，總計招生170名，報名557人，錄取率30.52%。其中競爭最激烈的是政大附中英語國際特色班，錄取率為25.36%。

根據教育部統計，學生平均選填了14.36個志願，而在第2.68個志願錄取。除了競爭較激烈的基北區、竹苗區、中投區、台南區、高雄區外，其餘各區學生只要選出自己的第一志願，錄取率都超過5成，台東區更高達93.78%。

教育部指出，全國統一報到時間是7月10日，未能錄取的學生，可再報名特色招生專業群科甄選入學，或是免試入學續招。

(中時電子報)