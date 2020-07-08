台北市長柯文哲批評三倍券沒有用，行政院發言人上午接受周玉蔻嗆新聞訪問時，引用腦開 Open Brain的3格漫畫作品回應柯文哲，讓民眾相當好奇。對於柯文哲再批三倍券「收買人心」，丁怡銘只說，尊重柯文哲的想法，政府會繼續努力。

對於主持人一再追問柯文哲批評3倍券沒有用，丁怡銘四兩撥千斤，以網路漫畫回應。他說，他有看到一個3格漫畫很有趣，有2個人在玩梭哈，柯文哲在講一堆以後，蘇貞昌問，「你到底要不要跟」，柯文哲就說，加碼6億。

丁怡銘認為，現階段三倍券「好買、好刺激」都成功了，像是在超商事務機的預購，已經有800萬人左右，等1萬家超商，每家超商增加了800名客戶，是水幫魚、魚幫水。

他並預估，至少會有1700萬人預約領券。因此15日起，郵局約要吸收600萬到800萬人次的排隊人潮，郵局一天可以消化的排隊人潮約60到80萬人，所以若民眾全部湧進郵局，郵局大約10天可以負壓結束。

(中時 )