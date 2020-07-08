交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理第6屆「東海岸大地藝術節」，8月4日於台東縣成功鎮都歷遊客中心盛大展開，並持續至10月30日，邀請民眾在過內疫情解封之後，到東海岸來趟山與海的安心藝術饗宴之旅，台東縣政府也預估，在國旅升溫加持下，今年台東將迎來史上最多的遊客。

觀光局指出，今年東海岸大地藝術節以「邊界聚合」作為主題，凸顯及隱喻身處於歐亞板塊交界的東海岸生活是跟隨自然節氣律動的節奏，激盪出強大的創造力與生命力。活動包含「藝術家駐地創作」、「月光．海音樂會」、「開放藝術工作室」、「創藝市集」、「環保餐具設計競賽」及「Trashion海洋創意時裝秀設計競賽」等項目，歡迎喜愛人文、藝術、音樂及美食的朋友們參加。

今年活動駐地藝術家包括國內藝術家李簣至、魯瓦．里維拉；歐舟與簡盈吟如；周學涵；杉原信幸與中村綾花；井上唯；A’PO與王亭亭，以及拉黑子．達立夫共7組創作者，於5月起陸續在台東加路蘭遊憩區、東管處都歷園區及花蓮遊客中心內進行並完成創作，將在地生文化的根基，生活脈動透過藝術創作呈現給旅客。

除靜態藝術品展覽之外，2016年開始的「月光．海音樂會」，以精采多元的表演節目及悠閒浪漫的氛圍，將都歷園區打造成與自然共存的專業級戶外展演空間，今年更以「邊界浪遊」為號召辦理9場次的音樂會，分別以「在邊界相遇、在邊界搖滾、在邊界遇見世界的靈魂」（8月4日至6日）、 「在邊界跳舞、在邊界遇見自己、在邊界月光森林漫步」（9月3日至5日）、「在邊界沈醉、在邊界吟詠、在邊界創造未來」 （10月2日至4日）等不同主題，邀請國內外表演者參與演出。

觀光局表示，音樂會邀請到舒米恩、桑布伊、以莉高露、王宏恩、芳怡、張仰瑄、高偉勛、戴曉君、米莎、達卡鬧、郭明龍等表演者外，以及旮亙樂團、原始林樂團、神棍樂團、安徒生與莫札特的創意（屋頂兒童音樂劇）、魏廣皓爵士樂團、Skaraoke爵士樂團、晨曦光廊、泥灘地浪人、拍謝少年、告五人、歐開樂團、鹹豬肉樂團、cicida四重奏、2.0樂團（Kivi吳美婷）、玩弦四度樂團、愛爾蘭RUGO（Inforno）火舞團、布拉瑞揚BDC舞團等知名表演團隊，一同與現場民眾high翻音樂會。

(中時 )