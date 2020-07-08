台中市小四學童日前因期末考試成績退步，被媽媽唸一頓竟上演「離家出走」劇碼，男童母親遍尋不著即報警協尋，員警調閱路口監視器發現，男童一直在家附近繞，最後回家，員警勸導男童，家人責備是出自關愛，不要賭氣離家，若發生意外後果不堪設想，男童見到媽媽哽咽不語，手一直拉著媽媽，表示後悔。

文昌派出所指出，警員李鴻坤接獲報案，與男童母親到麥當勞找小孩，男童媽媽向警方說，因小學四年級的兒子期末考的考試成績不理想，於是和兒子發生爭執，兒子賭氣離開家中跑出大樓，她很緊張地跟出門但一下子，不見兒子蹤影，她急得跟熱鍋上螞蟻般，卻尋找不著，趕緊跟警方報案協

警員李鴻坤調閱鄰近大樓監視器，並通報線上巡邏加強協尋，請男童媽媽提供線索，調閱監視器過程，李員告知鄰近大樓管理員若發現男童返家，打電話聯絡派出所，後來男童果然回到住家大樓，員警與男童媽媽從派出所出發，見到男童後，放下心中大石。

員警也告訴男童心情不佳時可以到派出所找警察叔叔聊天，勿獨自到公園或接受陌生人的糖果，有什麼不開心的事也要好好的和媽媽談，千萬不要意氣用事，若發生不好的事情，後果不堪設想，男童媽媽不斷感謝警方認真協尋兒子與溫馨開導。

(中時 )