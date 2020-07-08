新竹市東門市場配合中央三倍券再加碼優惠，「放大」三倍券價值，包括肆爺炒泡麵等30幾家攤商推出包括使用200元三倍券可買240元餐飲，或用500元三倍券可換到600元等優惠。

市府產發處長張力可表示，搭配三倍券使用期程，這兩年有多家文青美食、網紅店進駐的東門市場有30多間店家都配合推出優惠組合餐飲，包括肆爺炒泡麵、壽司店八庵魚河岸一代目、東門燒肉霸、Coffee SHOP咖啡夏、享初等店家，都可以用500元可換到600元餐飲，活動將持續至年底。

另外，慶祝活動開跑，東門市場下周六（18日）下午5點半到8點將舉辦「懂吃懂吃之夜」，邀請新竹在地客家樂團「黃子軒與山平快」不插電演出、歌手「張甯」自彈自唱，不僅可享受音樂，在地店家還將介紹拿手好菜，民眾也能上台玩遊戲，有機會獲得店家美食兌換券。

另外，18日、19日兩天民眾只要消費滿300元即可兌換限量提袋，當天憑「東門懂吃集章卡」，到指定30多間店家消費滿百元，即可獲戳章1枚，集滿3個戳章，就能兌換限量東門吃貨時尚提袋，詳細資訊可至「新竹市新鮮事」粉絲專頁查詢，還有機會參加總價值1萬多元的美食兌換券抽獎。

(中時 )