花旗集團今舉行第三季投資展望！花旗集團下修2020年全球經濟成長率預測，由原先的-1.6%下修至-3.6%(金融海嘯全球GDP為-2.5%)，其他地區也做全面性調整，已開發國家下修至-5.4%、新興市場下修至-1.3%。

展望2020年第三季，花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞建議，掌握「COVID-19&US與病毒共舞」投資策略，股市聚焦美國市場，美國中小型類股、新興亞洲及拉丁美洲、房地產投資信託基金(REITs)有表現機會。債市方面，偏好美國投資等級債券以及新興市場債券，最後2020年全球金融市場仍呈現震盪之勢，做好資產配置，布局具有長期趨勢的產業，才是不二法門。

1.C(China 中國)：中國領先復甦，帶動新興亞洲成長。中國在疫情後，經濟活動逐漸恢復正常，工業生產年增率由2月的-13.5%上升至5月的4.4%，4月汽車銷售量大幅反彈，零售業跌幅縮小，顯示中國經濟逐漸步上軌道。中國領先復甦，新興亞洲在疫情衝擊中相對穩定，且隨著人口持續成長，消費力道強勁，在中國市場領軍下，亞洲可望以區域需求帶動經濟復甦。

2.O(Oil 油價) ：油價溫和回穩。隨著石油輸出國家與夥伴國(OPEC+)履行減產協議，及美國頁岩油業者調節產出，加上疫情趨緩，全球各國逐步重啟經濟活動，帶動原油需求回升，花旗集團預估2020年底前，國際油價將溫和回穩。

3.V(V-shape 復甦曲線)：依經濟活動及產業型態，復甦走勢各有差異。全球央行及政府推出約15兆美元的貨幣與財政刺激方案，降低疫情衝擊，以刺激經濟復甦。經濟復甦走勢則依經濟活動及產業，各不相同。整體經濟活動，就短期(季與季相比)而言，將呈現V型反轉，中長期(年與年相比)將呈現U型反轉；若從整體GDP復甦走勢來看，至少需要兩年才能回到2019年水準，復甦曲線呈現「NIKE勾型」的緩慢復甦。若是疫情再度爆發，不排除W型復甦。若從產業分析，工廠、倉儲相關服務呈現V型復甦，至於餐飲、娛樂、觀光旅遊則呈現L型復甦，投資人須審慎關注復甦走勢，依據不同的復甦模式，採取不同的投資策略。

4.I(Interest rate 利率)：利率維持低檔。全球政府積極救市，各國央行推出量化寬鬆政策穩定市場，花旗集團預估至2020年底，全球央行QE金額將達7兆美元，其中以聯準會4.4兆美元最多。另一項觀察指標，美國4月份儲蓄率飆高到33%，創下1959年1月以來新高，顯示受到疫情及就業市場不確定性影響，民眾消費更趨於保守，整體環境助長利率持續維持在低檔。

從美國聯準會利率走勢顯示，2022年底前可能都不會升息。花旗集團則進一步預估，聯準會將持續以超寬鬆的貨幣政策支撐經濟，2024年以前將不會升息。

5.D(Diversification 多元化投資)：多元化投資，穩中求勝。曾慶瑞提醒，從歷史經驗分析，儘管市場緩步復甦，但在疫情尚未全面控制之際，多元化的資產配置將能降低整體波動，管理投資風險。此外，避免擇時投資，試著尋找市場最低點進場；建立紀律性投資習慣，長期投資更能勝券在握。

6.US(USA 美國市場)：美國市場前景可期，惟留意分散投資。從基本面來看，美國企業無論是企業體質以及創新能力，整體而言領先其他區域，儘管受到疫情重創，美國股市在數位科技、健康護理、通訊服務等COVID-19防禦股領軍下，美股市值佔全球比重創40年新高。預料疫情之後，科技、醫療保健等產業仍將是長期者投資的主要選擇，此外表現相對落後的COVID-19循環股，也就是金融、工業、能源等類股可望呈現落後補漲的表現。

另一項觀察指標則是，從S&P各產業手頭上的現金維持天數，科技及消費性產業，持有現金部位大，顯示企業較能對抗市場波動，成長潛力佳。此外，以美國國內經濟為中心的中小型類股，較能率先反應景氣反彈，在疫後時代，也可能有落後補漲的機會。

(時報資訊)