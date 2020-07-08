新竹市一名男子光天化日之下在火車站附近，見四下無人之時，露出生殖器磨蹭機車座椅、手把等，還會變化姿勢，讓拍攝下整個過程的民眾相當傻眼，並放上網提醒民眾若機車常停在該區域的民眾要多加留意。

被貼上新竹爆料公社的影片中可看見，一名衣著整齊的男子在兩排停放的機車之間不斷的拉扯褲頭，眼見路人離去後，就忍不住往「騎上」機車，並出現磨蹭的動作，結束之後又挑另一輛機車繼續磨蹭，看到有行人路過便趕緊停下動作。

路過網友遠遠發現異狀，將男子行為拍下放上網，並停醒民眾如有將機車停在火車站前附近巷子的車主，牽車時如發現車上有異狀，請先清潔手把或椅墊。大批網友看到影片，留言猜測男子可能是壓力太大。

警方也調閱監視器追查該名男子身分，目前已將該案涉案人已帶到案說明，全案依所涉情節依法究辦。警方透露該名男子年約40歲，為重度身心障礙者，男子並未說明為何要對機車做出不雅動作。

(中時 )