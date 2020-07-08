彰化縣政府8日再推出加碼方案，總獎金320萬元的好禮大獎，結合各商圈及觀光工廠與觀光產業發展協會，「現抽」、「現賺」、「現送」三倍購。（吳敏菁攝）

彰化縣政府8日再推出加碼方案，總獎金320萬元的好禮大獎，結合各商圈及觀光工廠與觀光產業發展協會，「現抽」、「現賺」、「現送」三倍購。（吳敏菁攝）

彰化縣政府8日再推出加碼方案，總獎金320萬元的好禮大獎，結合各商圈及觀光工廠與觀光產業發展協會，「現抽」、「現賺」、「現送」三倍購。（吳敏菁攝）

彰化縣政府8日再推出加碼方案，總獎金320萬元的好禮大獎，結合各商圈及觀光工廠與觀光產業發展協會，「現抽」、「現賺」、「現送」三倍購。（吳敏菁攝）

彰化第二波振興方案開跑！彰化縣政府繼6月1日推出「彰化縣觀光振興方案」抽獎活動後，8日再推出加碼方案，總獎金320萬元的好禮大獎，結合各商圈及觀光工廠與觀光產業發展協會，「現抽」、「現賺」、「現送」三倍購，獎品有汽車、現金返還獎、還有與縣長共餐等，共有731個名額。

振興三倍券於7月15日可以領取使用，彰化130萬人口可以領取約39億振興券，縣府力拚將39元億轉入彰化經濟產值，提供好禮、抽獎，包括「Gogoro」、「電動輔助自行車」、「電視」、「電冰箱」、「平板電腦」、還有「3000元現金」100名等多項大獎，特別獎「與縣長有約」100位，邀請到縣長公館與縣長共享彰化在地美食小吃，最大獎50萬元汽車，單筆消費滿500元，就能參加抽獎。

縣長王惠美表示，縣府與縣內商家一起迎接來自全國各地的鄉親，縣府加碼的好禮大獎，只會更多不會少，廠商也非常配合，有的推出加值振興券1.5倍、有的推出買一送一等優惠方案，歡迎全國鄉親這段期間來彰化好好地旅遊、品嘗美食。

這次，彰化12家觀光工廠共同推出振興券加值 1.5倍；鹿港廟口商圈之甲子宴促銷活動。彰化12家觀光工廠更推出特定商品買一送一；彰化8處商圈，包括永樂、大埔、鹿港廟口

、鹿港老街、田中、田尾、二水、王功商圈，結合123家店推出優惠折扣與特色小禮方案。

為了吸引消費，彰化商圈除了推出優惠措施，也接力舉辦行銷活動，7月份田尾商圈「浴火鳳凰，花現美好」體驗盆景雕塑及庭園造景，田中商圈「玩旅田中央」；8月起有鹿港廟口商圈「鹿港百年風飛-味蕾記憶傳承」及王功商圈「魚羊雙鮮風味餐」10月到二水有二八水商圈與南投竹山商圈合辦的小鎮文化節；11月彰化永樂商圈「永樂巷弄文化季」文化彩繪活動，鹿港老街商圈「古風懷舊特色市集」復古扮裝遊老街；12月彰化大埔商圈「歡樂聖誕大餐」吃遍大埔美食攤。

(中時 )