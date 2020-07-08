郵局三倍券將在7月15日開放購買領取，為防人流爆炸，將比照口罩實名制進行人潮分流，身分證尾數是單號者，可在周一、三、五去買；雙號則是周二、四；周六則是單雙皆可，其他購買常見問題《中時電子報》為您整理如下。

●領取必帶的物品？

領有全民健保卡者，應持健保卡；未領有健保卡者，應攜帶國民身分證或是經外交部認定的身分證明文件，並攜帶1,000元至郵局領取。

●開放領取的時間？

7月15日起到12月31日都可去郵局領券，但將採「身分證單雙號分流」，單號者可在周一、三、五前往購領；雙號者則於周二、四領取，周六則是單、雙號都可以。

●領取時要注意什麼？

臨櫃領券時，請當場透過封套透明孔洞核對內裝之9張振興三倍券(500元4張、200元5張)，於未拆封的情況下，發現鈔券數量短少，可當場立即更換振興三倍券；若於領券後發現短少，即便未拆封，郵局不受理更換，請逕洽1988專線處理。

●能否請他人代領？

可以委託他人代領，且不需填寫委託書，只要出示本人健保卡及受託人的身分證明文件。此外，因初期人潮眾多，若需一次領6份以上的三倍券，可事先打電話預約，或利用7月18日和25日的營業時間辦理。

●哪些人不可以領？

外籍勞工、看護工和僑生不可以領取振興三倍券。

●弱勢者有何優惠？

符合弱勢資格者，政府將直接匯1000元到其帳戶，供領用振興三倍券或數位綁定。

●三倍券可以補發？

領取到振興三倍券後，如有遺失、毀損、被竊和被盜之情事，郵局將不會補發。

(中時電子報)