國民黨立法院黨團8日舉行「違法亂紀列保密 蘇嘉全、沈榮津出來講清楚！」記者會，總召林為洲（右）、立委孔文吉（左）踢爆，總統府祕書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑將公司標案發包給兩個兒子和妻子，還和其他公司勾結低價販售唐榮鋼材，這些弊案經調查屬實後，卻被時任經濟部長沈榮津、次長王美花將調查結果列為密件，不僅未懲處也未函送，明顯有包庇之嫌，林為洲要求將此案移送檢調，涉弊案的要下台，而沈榮津、王美花應該出面說明，向國人道歉。（劉宗龍攝）

國民黨立院黨團指總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮總經理張仲傑涉弊案。張仲傑發布聲明表示，國民黨一再惡意抹黑，牽扯無關長官與長輩，將辭去總經理一職，盼終結傷害與栽贓。

國民黨立法院黨團今天指出，總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮公司總經理張仲傑經調查有4件弊案，張仲傑將公司員工旅遊交給次子承包。公司的物資採購也由長子負責，員工衣服則交由妻子開設的公司直接採購，毫不避諱。不過，相關調查公文遭時任的經濟部長沈榮津列為密件。

張仲傑透過聲明指出，國民黨除了一再惡意抹黑，甚至還無限上綱牽扯長官及家族長輩。對此感到遺憾與悲憤，同時也對長官與長輩遭受無端汙衊感到愧疚。

他說，為不再讓國民黨榨取任何政治利益，已正式向董事長吳豐盛報告，他將辭去總經理一職，盼無謂的傷害與栽贓到此為止。

張仲傑在民國73年即進入唐榮公司，從基層技術員做起。他說，先後擔任過七屆工會理事長，持續為全體員工福祉、勞資雙方和諧打拚，升遷調任不曾依靠任何關係或遊說，為唐榮發展日夜操勞，36年來未曾改變，始終如一。

(中時電子報)