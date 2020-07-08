娛樂8點半》鄭仲茵在八點檔《夜市人生》飾演壞女人「方恰恰」打開知名度，接著在《金家好媳婦》以心狠手辣的「方婉妃」爆紅，不過鄭仲茵擁加拿大英國皇家音樂學院肄業背景，返台後演壞女人成名，名模林志玲還是她的救命恩人。

47歲鄭仲茵在本土劇以「恰北北」形象走紅，鮮少人知道她其實是英國皇家音樂學院肄業，鄭仲茵也曾在節目《綜藝大熱門》分享高中時期到加拿大留學的經驗，她透露自己差點「客死異鄉」，原來不會游泳的鄭仲茵在泳池戲水時，一開始還很安心腳踩得到底，未料她卻走到深水區，鄭仲茵因踩不到底不慎溺水，她形容當下腦中已有人生跑馬燈，雙眼也開始發矇，急得她使盡力氣喊「救我」。

鄭仲茵透露林志玲救她一命。（圖／取材自Youtube）

結果有人拉住鄭仲茵脖子，還提醒掙扎的鄭仲茵不要動，而這位出手相救的人就是台灣名模林志玲，鄭仲茵也說：「她是我高中同學也是我室友」，才讓鄭仲茵與林志玲的緣份曝光，而林志玲事後被媒體問到此事時，她則表示第一時間只想到救人「對她溺水的那一刻印象很深，就是那時也沒多想直接游過去，好險最後安全無恙」。

鄭仲茵雖然總演壞女人，不過她最早以《百戰百勝》的小天使助理、清新甜美的形象踏入演藝圈，鄭仲茵早期演過《玫瑰瞳鈴眼》、《戲說台灣》等多部類戲劇，直到2008年，鄭仲茵接連在《娘家》、《夜市人生》、《世間情》、《金家好媳婦》演惡女，雖然角色讓外界恨得牙癢癢，不過也讓觀眾看到鄭仲茵的精湛演技，也因此奠定她「壞女人專業戶」的地位。

鄭仲茵演技精湛，堪稱是「最美麗的反派」。（圖／本報系資料照片）

不過鄭仲茵其實超親民，她近年更是越活越凍齡，火辣擁S形身材曲線，俏麗模樣完全看不出已47歲，堪稱是「最美麗的反派」，鄭仲茵還曾大方曬素顏，笑稱要嚇大家，不過好膚質的她，除了臉色看來有些暗沉外，鄭仲茵五官依舊俏麗，高顏值超吸睛。

鄭仲茵除了戲劇演出外，活潑又凍齡的她，近年以幽默口才和親和力，成為各大綜藝節目的熟面孔，她的綜藝魂讓外界驚艷，而鄭仲茵近期則回歸螢幕、接下新戲《天之驕女》，也讓外界很期待鄭仲茵的演出。

(中時電子報)