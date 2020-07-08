「樂動150，提升運動力」記者會邀請攀岩國手李虹瑩（中）及游泳國手王冠閎（右）分享運動習慣的養成與好處。（體育署提供）

教育部體育署和董氏基金會今天攜手舉辦「樂動150，提升運動力」記者會，邀請達到東京奧運游泳參賽A標的男子好手王冠閎、「攀岩桂綸鎂」李虹瑩分享運動生涯經歷及養成規律運動。 為了鼓勵學生建立規律運動紓壓習慣，提升運動量，體育署近年來與董氏基金會推廣「樂動150，提升運動力」宣導計畫，全台超過322間學校參與響應，並於15所學校深入推廣，體育署副署長王水文表示，與董氏基金會合作校園運動紓壓創新方案已持續5年，透過提供宣導工具、影音、網站及教案等資源，學校能更全面向同學宣導運動的好處，讓學生建立規律運動習慣的動機。

應邀出席記者會的國內首位攀岩國手李虹瑩認為，運動讓她建立自信，隨著能力及掌握的技巧更佳，了解優勢所在，也更有信心，她非常認同運動能讓心情變好又增強免疫力；從國小三年級就接觸游泳的游泳國手王冠閎則說，白天上學覺得疲倦，但運動後會感到很放鬆，睡眠品質變好，專注力也提升，念小學時常甚至在下課時間玩鬼抓人遊戲，邊跑步又有樂趣，同時增進與他人的社交。

李虹瑩建議，居家運動方式很多元，她常在家做瑜珈、核心運動，民眾也可以參考Youtube上運動的影片，像高間歇運動，不到半小時也達到運動的強度，他每天都設定訓練目標，鼓勵與會同學在運動時設定目標，不僅可帶來成就感，也會因為有明確目標而更努力達成，幫助自己養成規律運動的習慣。

(中時 )