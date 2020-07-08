工研院「同色異譜人因照明技術」藉由調控不同時段燈光波長，讓護理人員工作和休息都更有效率。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院「光療照護系統」讓慢性精神病患做光照治療，改善病患因季節而產生的憂鬱狀況。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院「可見光定位系統」精準協助定位醫療儀器位置，交班時間縮短至10分鐘完成盤點，正確性達100％。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

羅浚濱／竹縣報導

工研院運用LED「同色異譜人因照明技術」、「光療照護系統」與「可見光定位系統」，與榮總新竹分院合作，以護理站及病房等處做為試驗場域，驗證能提升醫護人員和精神病患的睡眠品質，照明將能成為智慧醫療的好幫手。

竹榮院長彭家勛指出，去年10月與工研院合作建置試場域試驗，發現不僅可改善護理同仁的壓力及睡眠狀態，對精神患者也可明顯改善其精神疾病的嚴重度。

在護理站進行「同色異譜人因照明技術」，是利用顏色不變波長變，讓日夜輪班的護理人員轉換心情，改善睡眠品質。

工研院光電所所長吳志毅表示，該技術調整同色溫光源中的波長、壓抑或刺激體內褪黑激素的產生，進而達到改善睡眠品質的功效，驗證發現小夜班人員深層睡眠百分比由8％提升為25％，早班人員則12％上升為17％。

精神科醫師林明燈說明「光療照護系統」，依病患生活作息調整不同波長和色溫的照明，讓36床病患接受全天候的光照治療，研究結果顯示，總睡眠時數增加1小時10分鐘，精神疾病嚴重程度總分改善38％，顯示光照治療對精神病的改善有一定程度的效用。

「可見光定位系統」是在竹榮11種30台儀器加裝接收器，燈光所及即可偵測儀器所在，彷彿替護理人員裝上「千里眼」，讓原要花1個小時交班時間，縮短至10分鐘即可完成盤點，正確性達100％。

工研院串聯精聯電子、鼎元光電及映興電子已量產這些智慧照明產品，希望透過在竹榮的驗證成果，讓其他醫院引進。未來將結合物聯網、人工智慧等技術，應用在倉儲、零售、長照及盲人導覽，展現LED照明技術多元應用價值。

(中時 )