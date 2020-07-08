中市警局霧峰分局成功派出所員警，開著巡邏車，幫忙林男開道，3分鐘內，順利到達大里仁愛醫院急診室。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市一位林姓男子，日前晚間因其1歲多的女兒發高燒引起熱痙攣，開車前往醫院急診，但路上車輛眾多，塞在車陣中，著急不已，忽見路旁有成功派出所，立即入內求援，員警立即警車開道，3分鐘就送到大里仁愛醫院，經搶救後已脫離險境。

台中市警局霧峰分局成功派出所，日前晚間8時許，一位年約30多歲的林男，驚慌的衝進派出所，表示其1歲多的女兒感冒高燒引發熱痙攣，身體一直發抖，自行開車送醫，不料路上塞車，深怕女兒延誤就醫，希望警方能幫忙開道。

成功派出所員警林偉民及謝忠男正擔服巡邏勤務，立即開著巡邏車替林男開道，並沿路鳴警笛並開啟警示燈，成功路接中興路，短短3分鐘內，就將林男父女，護送至大里仁愛醫院急診室，經醫護人員接手後，警方才安心離開醫院，家屬事後也頻頻向警方道謝，對警方的即刻救援十分感激。

霧峰分局分局長陳家銘呼籲，警察的工作不單是依法行政、干涉取締，將民眾小事當成警察大事辦理，本著關懷弱勢及同理心，主動關懷需要幫忙之民眾，民眾如有任何緊急情事，可撥打110尋求警方協助，員警會竭盡所能地幫忙，增加警民互信，相信更有助於社會安定。

(中時 )