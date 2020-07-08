「海軍陸戰隊失事」造成兩死一傷，民進黨新境界文教基金會副執行長吳怡農昨天發言遭國防部及蔡英文總統「打槍」； 吳怡農繼續在臉書表示，「每個人的角色跟位置或許不同，但我相信以上的出發點都一樣」。

他說，「我們尊敬、珍惜我們的軍人」，基層的士官兵每天盡忠職守、將生命交付給國家。因此更應正視國軍的付出是否被合理運用——他們的任務是否必要、犧牲是否能避免？

他說，希望軍隊有更充足的資源——足夠的人力、務實的訓練、合適的裝備——來完成最重要的任務：顧好這個國家。我本身是士官退役，了解士官兵沒有權利質疑長官的要求，只能奉命執行任務。殉職的陸戰同仁遵守命令、盡了全力、然後付出生命，他們是台灣的英雄。

他表示，「昨天的短文引發了一些討論。每個人的角色跟位置或許不同，但我相信以上的出發點都一樣」。

他指出，「我們提出的問題，是為了檢討國防政策的方向」。過去二十年，台灣跟中國的軍事平衡發生很大的變化。需要重新審視：台灣的國防戰略及各單位的任務；尤其最精實的部隊，需要更符合現代威脅的新角色。

他說，「我們的初衷，是希望軍中的長官們思考作戰任務、準則、後勤以及經常性的訓練」；也希望政策制定者，願意要求軍中的長官放下本位主義，一起誠實面對國防的重重挑戰。「我們的士官兵做的戰備準備，必須是真正在戰場上有用的；他們的訓練以及給他們的裝備，必須是讓他們在戰場上能夠存活、並且順利達成任務的」。

他指出，演習的本質，應該是演練那些可能性高、派得上用場的項目；應該展示對敵軍持續攻擊的能力；以及，若不幸敵軍成功登陸，能更加重對方傷亡的游擊戰與反抗作戰。「我們的演習劇本與想定，需要符合入侵台灣的作戰邏輯」。

他說，這樣的演習最能展現防衛國土的決心。防衛作戰能力需要敵人買單，才有嚇阻的效果；也才能真正團結民心、鼓舞士氣。

他表示，國防政策——尤其是作戰概念與任務——需要大幅革新。而改變，除了來自政府，還需要社會共識與決心。

他說，國防是全民身家安全之所繫；政府有義務讓人民理解重大的國防策略及防衛能力的現況。由下而上的政策討論，是民主國家重要的力量，也是我們會繼續努力推動的工作。

(中時 )