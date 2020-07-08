誰說跟長輩只能用長輩圖問好？大貼圖佔滿整個聊天視窗就是要讓你看個清楚！繼2018官方大貼圖後，LINE貼圖今(8)宣布推出「原創大貼圖」，各種聊天情境、任何聊天對象都能「一圖解決」。此外，LINE貼圖首度公開2020大貼圖排行榜，揭露最受台灣用戶歡迎的大貼圖前三名。為搭配全新大貼圖上架，LINE加碼推出自7月8日起為期五天的回饋活動，最高可獲得150代幣，買越多送越多！

LINE大貼圖年成長12%

貼圖已成為現代人聊天日常，LINE統計發現大貼圖的下載數量持續攀升，今(2020)年較去年同期比較，年成長12%！佔滿整個聊天視窗的大貼圖深受用戶喜愛，喜怒哀樂都可透過令人無法忽視的大貼圖鮮明展現。

同時，觀察2020台灣人最愛「大貼圖排行榜」，前三名分別是「白爛貓」、「猛虎下山」跟「當肯」。家喻戶曉的超人氣角色「白爛貓」榜上有名，放大版白爛貓彷彿可愛也加倍。而「猛虎下山」打破一般威風凜立老虎形象，帶有點厭世神情又身材圓滾的虎，不是胖...是真的胖！另外，在臉書擁有300萬粉絲的網紅「當肯」加大尺碼，傳神到位的表情加上犀利對白深獲粉絲喜愛！

LINE一般貼圖與大貼圖的對比。（摘自LINE部落格）

LINE自2018聖誕節推出官方大貼圖，應景慶賀畫面引起用戶喜愛，今年夏天推出全新原創大貼圖，為聊天室增添更多趣味，首波推出的全新原創大貼圖包含：（1）好友日常五四三不可或缺的惡趣系：「消極男子」兩格漫畫的厭世感或恐怖惡搞、彷彿外星球來的「變種吉娃娃」、讓人想怒買一波夜市的Jyun.C 「台灣美食系列」、「栗子狂想」一句秒懂你的腹黑版男子，各種年輕人最愛玩惡趣味的日常幽默，都在LINE貼圖。(2)炸出百分之兩百情緒的表情浮誇系：擅長使用近年最夯的網路用語搭配浮誇的表情「屁孩時代」、幽默逗趣的畫風貼近生活的內容「某人日常」，一張大貼圖，就能瞬間炸出超滿情緒，浮誇當道喜怒哀樂大聲 「貼」出來！(3)好有禮貌長輩系：長輩圖再進化，精緻貼圖作品成長輩新寵！包括有朝氣實用的日常問候語句魚仔的作品，還是保佑平安、健康、招財「Amy媽祖」跟「小沙彌」系列皆深受長輩喜愛。今年夏天就用大貼圖孝敬長輩吧！

原創大貼圖上架首五日回饋30代幣 最高可得150代幣

歡慶全新原創大貼圖上架，LINE貼圖自7月8日起推出上架首五日回饋活動，凡在活動期間內每購買或贈送任一指定活動貼圖，即可獲得30代幣(非即時發送，代幣將於2020年8月中旬前發放)，每個帳號回饋最高可達150代幣！

(科技)