為了節省癌症患者往返追蹤的時間與心力，中國醫藥大學新竹附設醫院成立新竹縣首間正子造影中心，院方引進和醫學中心同等級的正子斷層造影設備，可偵測微小癌變組織，及辨識惡性或良性腫瘤，也便利癌友可就近追蹤。

該院院長陳自諒表示，院內引進的正子斷層造影設備，可有效區分腫瘤組織、正常組織，無論早期發現早期治療，或是有效追蹤都十分便利。核子醫學科主任張宇捷解釋，透過氟化去氧葡萄糖正子造影，可顯示細胞的葡萄糖代謝情形，多數惡性腫瘤細胞的葡萄糖代謝較正常細胞旺盛，所以會較正常細胞吸收更多的氟化去氧葡萄糖，因而在正子造影上呈現高度攝取現象。

張宇捷也舉例，1名36歲的女性病患罹患乳癌第2期，經手術切除及局部放射治療後，定期到中醫大附醫追蹤，近來因視力模糊，透過腦部磁振造影（MRI），發現眼球有腫瘤，進一步透過全身正子斷層造影，發現在眼球處呈現FDG氟化去氧葡萄糖高度攝取，診斷為乳癌轉移至眼球。

張宇捷表示，正子造影用在癌症分期、癌症的早期發現、癌症治療效果及評估、是否復發都十分有幫助，當病患被診斷出罹癌，正子造影也可協助醫師判讀是否有淋巴及遠端轉移，也有助醫師作為後續的治療判斷。

此外，民眾若懷疑自身是否罹癌，也可透過正子造影做檢查，張宇捷建議，4大對象可接受全身正子斷層造影，包含腫瘤指標數值異常、健康檢查癌症篩檢、腫瘤家族病史、癌症分期及治療預後。

張宇捷強調，正子造影的優點為高解析度、高準確度，早期偵測到惡性腫瘤，可減少無效、不必要的治療，且非侵犯性、無副作用，對於大腸直腸癌、乳癌、肺炎、淋巴癌、食道癌、黑色素癌、頭頸部癌、甲狀腺癌的診斷，可照到0.2至0.5公分的微小腫瘤。張宇捷表示，正子造影檢查過程約1小時，2小時候即可知道結果。

(中時 )