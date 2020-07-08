頭份市公立國中小學新裝冷氣，每間教室都有獨立電錶管控冷氣。（謝明俊攝）

頭份市公立國中小學新裝冷氣，都以儲值卡管控冷氣使用。（謝明俊）

苗栗縣頭份市今年完成替全市公立中小學裝新冷氣，後續電費則由各校自行訂立規則管理，所有學校都採取「使用者付費」原則，由各班收取公積金以儲值卡管控使用量，平均每學期每班收費約2千元，弱勢學生還由學校補助，未來如果政院補助電費，各校再行調整。

頭份市公所是在2018年間提出計畫要替16所公立國中小學裝設冷氣，其中包含電力改善及管線裝修等費用，至今年5月完成最後一所建國國小的新裝工程，並在近日連日高溫下，新裝冷氣適時派上用場。

一名林姓母親就非常感謝市公所，因為家中2個小朋友都有皮膚過敏問題，每逢夏天容易流汗季節，小朋友經常引發皮膚炎，如今有冷氣教室可用，大幅改善皮膚炎症狀。

市公所裝設新冷氣，因預算有限，後續電費須由各校自行負責，目前全市各校多採取「使用者付費」原則，以儲值卡管控冷氣開關，並訂定管理規則來作大原則管理，例如：溫度須超過28度C或是上午10點以後才得開始啟用，電費來源則由每班向同學收取費用充當公積金，存入儲值卡內插卡啟用冷氣。

各校收取電費公積金額度不同，每學期收費約在2千元，就有國小班級因家長熱心，一口氣就認捐一學期的5千元的電費，讓小朋友吹得無憂無慮。頭份國中校長鍾萬煋就表示，頭份國中每班電費儲值，每學期約在1至2千元不等，弱勢清寒學生，校方另會專款補助，減輕弱勢同學負擔。

政院目前提出全面補助新裝冷氣計畫，並可能負擔電費，由於細節尚不明朗，各校將待政院細部計畫頒下後再視情況調整是否繼續收費。

(中時 )