市民廣場噴水池搭配聲光效果，將於10日起開放戲水。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市民引頸期盼的市民廣場噴水池，將於10日至8月30日開放戲水，除親子水舞、趣味開關注等噴水設施，現場還有國、台、客語兒歌，搭配夜間燈光效果，讓親子在聲光饗宴中體驗戲水樂趣。

苗栗市「市民廣場」是孩子們最快樂的消暑水樂園，今年因應新冠疫情及暑假延後等因素，日程往後順延。苗栗市公所經多次清洗蓄水池設備並試運轉確認無虞後，將於10日起每周二至周日開放，保障戲水民眾的衛生安全。

市民廣場戲水設施除了有「天上水」外，另有親子水舞、趣味開關注、水簾凱旋門、棕梠樹戲水組、魔術跳泉、地雷區、12生肖等裝置，還播放國、台、客語兒歌，搭配夜間燈光效果，每到炎夏都讓孩童迫不及待前往「清涼一夏」。

公所指出，市民廣場戲水設施開放時間為10日起至8月30日下午3點半到晚上7點半，期間每周一暫停開放，將進行機械保養及清洗蓄水池。

苗栗市公所公園路燈管理所提醒，民眾勿以塑膠袋或其他物品塞住噴水孔，進入戲水區請脫掉鞋子、勿帶寵物進入；活動期間，市民廣場開放右側單邊停車，不得影響周圍機關之出入為原則。

苗栗市長邱鎮軍表示，家長與孩童務必配合相關戲水規定，以及合現場工作人員的各項防疫管制措施，共同維護戲水天堂，讓民眾享有優質戲水空間。

(中時 )