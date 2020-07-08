豪宅市場吹現金風！實價揭露士林「太子華威」兩筆新交易，2樓總價9,935萬，和11樓戶總價10,815萬，都是以現金購入，此外朱崙街的「至真」3樓戶，總價8400萬也無貸款，再度凸顯市場現金充沛，富豪豪氣無極限。

台灣房屋趨勢中心觀察今年度豪宅交易，包括「信義冠德」、「信義遠見」、「聯合大哲」、「聯合大於」、「富邦777」以及「帝景水花園」等，也都有富豪搬現金購屋的交易。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年台灣不少豪宅交易都不貸款，採現金交易，並不是因為有錢人太任性，主要因為全球央行降息，整體市場幾乎逐漸進入負利率時代，在美中貿易和疫情影響下，加速回台投資的台商，和本土中小企業主資金滿滿，錢放在銀行太虧本，股市又處高點，而不動產相對長期穩定保值，因此高資產族才會「錢進豪宅」。事實上對有些企業主而言，買豪宅除了的現階保值之外，待國際經濟回穩，或有其他投資規劃，屆時還是能再把部分資金貸款出來，也是穩定中的彈性操作。

2020年現金交易豪宅列表

實價登錄至今，「太子華威」有13筆交易揭露，扣除地主合建戶交易，最新交易的這兩戶是太子華威單價最低的交易，11樓每坪87.2萬、2樓79.6萬。

張旭嵐表示，「太子華威」位屬陽明山芝山岩綠地，雖非傳統豪宅一級戰區，但因面外雙溪，環境清幽，且到士林內湖大直都很方便，這一區仍有一定偏好者。目前屋齡仍在2年內，應有百萬單價水準，估計因為買方一次買2戶，又是現金交易，才會將價格壓到最低。

(中時電子報)