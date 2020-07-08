PCB廠—臻鼎-KY(4958)及連接器廠—優群(3217)今天除息，其中臻鼎-KY自結6月合併營收為86.07億元，月增6.32%，創下歷年同月新高，優群受到NB客戶拉貨趨緩影響，初估6月與5月相近，成長3.32%，隨著傳統旺季來臨，臻鼎-KY下半年業績看好，今天盤中股價順利完成填息，優群雖然認為下半年變數不少，審慎看待第3季營運，但盤中股價亦強勢走高，填息幅度逾90%。

臻鼎-KY及優群今天除息，分別配息4.5元及4.3元，早盤臻鼎-KY股價一度翻黑，不過隨後拉升，除息首日即完成填息，而優群今天盤中股價上漲4元，填息幅度達93.02%。

臻鼎-KY自結6月合併營收為86.07億元，月增6.32%，年成長3.32%，累計第2季合併營收為264.9億元，年成長14.85%，為歷年同期新高，累計1到6月合併營收約440.03億元，較去年同期增加3.55%；儘管下半年產業變數不少，臻鼎-KY因產品多元且客戶多為國際一線大廠，下半年業績看好，臻鼎-KY預估，今年業績仍是逐季成長，第4季是全年業績高峰，下半年業績會比上半年及去年同期好，今年業績亦會比去年好。為因應客戶新產品需求，臻鼎-KY今年資本支出亦上修至200億元。

受惠於遠距生活帶動NB需求暢旺，DDR、M.2、美系客戶端子、Type C及RF五大產品線出貨同步成長，優群前5月合併營收9.56億元，年成長28.64%，近期NB需求減緩，優群初估6月合併營收與5月相近，但優群第2季合併營收仍將創下歷年同期新高，獲利亦因毛利率攀升，可望優於第1季及去年同期。

(時報資訊)