根據經濟部最新統計，振興三倍券總預購人數截至今(8日)上午11時許，共有約986萬人完成手續，其中有844萬3373人預購紙本券。而蘇貞昌昨(7日)表示，三倍券發行預購、預訂才幾天，民眾熱心參與，同時看到商家不斷加碼，另外，三倍券的設計又非常漂亮、新穎，有很多民眾特別喜愛，甚至連封套都看的「很尬意」。對此，資深媒體人趙少康則笑笑地說，「漂不漂亮根本不重要，你隨便拿個破紙印一印，人家也要嘛」。

針對蘇貞昌表示，三倍券的設計又非常漂亮，甚至連封套都看的「很尬意」，趙少康昨(7日)在「少康戰情室」中提到，「你們誰看到那個封套？實體券也沒人看到，事實上你那券印成漂不漂亮根本不重要，你隨便拿個破紙印一印，人家也要嘛，跟那個無關，都亂扯一通。」

而黃暐瀚在節目中也質疑，誰拿到封套？7月15日才發實體券，大家是有看過樣本啦，但如果實體跟樣本一樣， 那完蛋，隨便你回去雷射彩色印刷都可以。

至於紙本券部分，將從15日起開放郵局臨櫃購買，為了降低排隊人潮壓力，經濟部與中華郵政已宣布，將以身分證尾數的單雙號做分流依據，一人一次可持5張健保卡購買紙本券。

(中時電子報)