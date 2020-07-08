隨著疫情趨緩，民眾外出旅遊信心和意願大幅提升，林務局看到國內旅遊的需求將大幅增加，為提供民眾更親近自然的旅遊方式，林務局與雄獅旅遊於今(8)日宣告，「幸福．森在其中」遊程正式開賣，主打內洞、八仙山、大雪山、奧萬大及太平山等五大國家森林遊樂區的生態旅遊，從8月起，安心旅遊巴士天天出發、一人成行，說走就走！

林務局指出，轄管18處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區及152條自然步道，蘊含豐富自然生態及林業文化資源，地景景觀因海拔分布與四季更迭而呈現多樣風貌，兼具自然體驗與人文采風的環境特色，發展出以四季、動植物及自然資源等不同主題的遊程，如春暖花開時節，奧萬大、滿月圓、阿里山、東眼山與武陵等園區都是著名的賞櫻地點；四、五月的螢火蟲季節，太平山、滿月圓、東眼山、奧萬大、雙流、池南與大農大富等園區則是國內非常好的賞螢地點；盛夏時節想體驗沁涼瀑布，吸收滿滿負離子，內洞、滿月圓、武陵、奧萬大、雙流等園區就是首選；金黃的秋收時節，至太平山、觀霧、大雪山、武陵、八仙山、大雪山、合歡山、奧萬大與阿里山住一晚，觀賞無光害的浩瀚星空；想體驗台灣的林業文化，羅東、東勢、嘉義、林田山保存過去林業發展的歷史脈絡與痕跡，值得造訪。此外，森林育樂場域周邊山村部落具有獨特人文風貌及產品，是林務局多年來發展生態旅遊的夥伴。不過林務局轄管之森林育樂場域從平地到高山，交通路途遙遠，缺乏固定營運的巴士路線可輕易到達，點與點之間路程過遠且多為蜿蜒的山區小路，遊客需忍受舟車勞頓之苦。

林務局長林華慶表示，林務局去年即開放與國內旅遊業龍頭雄獅集團合作，原本是想藉由旅遊業的遊程設計創意與旅遊專業載具，擴大行銷國家森林遊樂區，推升臺灣的綠色旅遊經濟，讓更多民眾走入優美的森林。卻沒料到規劃期碰上疫情全球肆虐，造成旅遊業經濟面臨困境。此時，林務局與雄獅旅遊重新思考並調整步伐，藉由公私協力找出各自所掌握的資源，規劃出以溪流、瀑布負離子濃度全台最高、蕨類植物樂園、適合銀髮族步行的內洞；以雲海、晚霞、層層山巒、高山觀星、賞鳥及夜間觀察動物聞名的大雪山；昔日三大林場之一、具櫻花林、油桐林與竹林等豐富植物風貌、日治時期遺留下來的神社遺址的八仙山；以楓紅、賽德克部落文化及星空著名的奧萬大；以鳩之澤溫泉、蹦蹦車、翠峰湖、見晴懷古步道及臺灣山毛櫸步道聞名全台的太平山等5處國家森林遊樂區，搭配沿途周邊社區部落之特色景點，包括有機農園、部落文化體驗、森林野餐、草地瑜珈、生態探索及賞櫻、賞楓等季節限定主題，推出20條精選生態旅遊行程，其中11條為天天出發，並以彩繪主題巴士載著遊客品嚐在地風味餐食，增加遊程的豐富度，也回饋在地經濟。

林務局強調，國家森林遊樂區的負離子濃度相較於都市區高出三倍以上，芬多精的各種生物活性又能改善人體免疫力、平衡身心；此外，林木還能直接攔截捕捉空氣中懸浮微粒，使得森林裡的PM2.5數值低、空氣品質佳。正值炎炎夏日，大家還在思索如何使用振興三倍券時，不妨參加以內洞瀑布、八仙山竹林、奧萬大楓香為主題車貼之天天行彩繪巴士，坐上車即可感受到檜木香氛，聆聽著森林聲音的療癒音樂，讓行程一開始即體驗到森林的美好。

(工商 )