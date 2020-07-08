雲林縣政府去年起推動全縣國中、國小、縣立高中全面裝冷氣，今年五月已全面裝設完畢，六月開吹，圖為斗六市鎮南國小教室學生上課吹冷氣情形。（周麗蘭攝）

雲林縣政府去年起推動全縣國中、國小、縣立高中全面裝冷氣，以縣府預算4億多元支應、分期付款4年，但裝設一次到位，今年5月6021台冷氣已全部裝設完畢，六月全面開吹。

為了提升學生學習品質，雲林縣長張麗善上任後決定全縣151所國小、35所國中都裝冷氣，包括教室、圖書館、視聽教室、資源教室、行政辦公室都裝設，總共6021台冷氣，大多都已驗收完畢啟用，剩8校在驗收中。

教育處長邱孝文表示，去年（2019年）以前雖有零星學校家長會、企業捐贈裝設冷氣機，也僅限教室，本縣全面國中小裝設冷氣政策去年上路後，所有學校一次補齊，冷氣機費用則2020年至112年分4期付款，每年約付9000多萬元。

行政院長日前宣布2年內中小學教室全面裝設冷氣，雲林縣長張麗善表示，雲林縣全縣國中小學生今年全面發放口罩超前布署，裝設冷氣施政再次領先，不僅全縣國中小教室裝設，公共學習空間也裝，上月已全面啟用，讓中央看見雲林縣施政。

教育處長邱孝文表示，中央的補助方案還不清楚，等中央補助辦法確定後再依補助項目請領。

(中時 )