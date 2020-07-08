【現場直播】疾管署中央流行疫情中心例行記者會｜2020.7.8

中央流行疫情指揮中心今(8)日表示，國內無新增確定病例，截至目前累計77,876例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含76,942例排除)，其中449例確診，分別為358例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡、438人解除隔離、4人住院隔離中。另針對日前日本確診一名自台灣返回日本之日籍女學生，經採驗在台之123名接觸者及同校曾有發燒、呼吸道症狀之師生共90人(非接觸者)抗體，結果均為陰性。

指揮中心監測資料顯示，全球累計11,796,201例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國3,046,765例、巴西1,668,589例、印度719,665例、俄羅斯694,230例及秘魯309,278例為多；病例中543,581例死亡，以美國133,217例、巴西66,741例、英國44,391例、義大利34,899例及墨西哥31,119例為多。

指揮中心指出，為了在防疫與經濟活動間取得平衡，各國紛紛於疫情趨緩後逐步放寬管制措施，但隨著各種集會、學校、商家、公共設施及戶外活動重新開放，民眾對疫情的警覺及衛生習慣落實程度也逐漸降低，使美國、日本、韓國、澳洲、以色列及西歐奧地利、英國、西班牙等多國疫情出現回升，甚至部分國家需重新實施嚴格管制措施。

國際疫情仍然嚴峻且預期未達高峰，境外移入風險持續，指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時電子報)