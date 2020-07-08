為復甦經濟、搶三倍券商機，今天（8日）羅東鎮公所與45家業者合作，業者提供6000多份獎品，從17日起到8月15日，在羅東鎮消費滿99元就可憑發票轉動「夢想扭蛋機」，有機會抽中萬元住宿券等大獎。

45家業者提供住宿券、溫泉券、空氣清淨機、電影票、商品兌換券、折價券，鎮公所也推出限定文創品，從17日至8月15日上午9時至晚間9時，可憑在鎮內消費滿99元的發票到中山公園，轉動「夢想扭蛋機」一次，募得發票將捐創世基金會。

45家與羅東鎮公所合作的業者，提供各自的產品讓民眾抽獎。（李忠一攝）

鎮公所指出，今年藝穗節結合羅東夜市商圈共235攤與18家在地特約商，推出超值優惠，遊客出示藝穗節活動LOGO相關文宣品至店家消費，即享有不同的優惠。

羅東鎮長吳秋齡（左）展示要提供做為民眾抽獎的文創品。（李忠一攝）

「疫情少了大踩街，但還有產業大聯盟！」羅東鎮長吳秋齡說，歡迎消費者蒞臨羅東，不只能品嘗美食、參加抽獎，還能參與羅東鎮公所精心規畫的藝穗節活動，邀請大家前來羅東，留下美好的旅遊回憶。

(中時 )