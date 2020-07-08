竹北市博愛國中足球隊，今年在中等學校五人制足球「錦標賽」和「聯賽」都取得佳績，尤是女足僅有5名選手，沒有人可替補上場，一路奮戰不懈，在這兩項賽事分獲國女第3名和第2名，男足分奪第2名和第8名，令人刮目相看。

楊文科表揚博愛國中足球隊，肯定學生辛苦練習，為自己及學校也為竹縣爭光，能在這兩項比賽中脫穎而出，實屬難得。

博愛國中足球隊今年在中等學校五人制足球「錦標賽」和「聯賽」都取得佳績。（羅浚濱攝）

博愛國中校長朱紋秀表示，學生踢球外也會兼顧課業，甚至比賽時連書本都帶著去複習，需要懂得時間管理，才能贏得好成績，相信在縣府提供優質場地及支援下，博愛足球成績會越來越好，也希望竹縣足球能繼續發光發熱。

教練劉祥興對女足拿下好成績，坦言真的很訝異，指聯賽女足最關鍵在第一場比賽打贏去年亞軍台東體中，驚險以一球之差進八強，一路過關斬將的關鍵，在選手維持體能，防守做得穩固，並掌握關鍵進球時刻。

博愛國中足球隊女足僅有5名選手，比賽時個個奮戰不懈。（校方提供／羅浚濱新竹傳真）

劉祥興說，縣內有相當多足球人才，因沒有高中端能夠銜接相當可惜，希望竹縣的高中能成立足球隊，為熱愛足球的孩子得到升學的跳板，日後進入大學，繼續發光發熱。

今年五人制參賽隊伍男生65隊，女生26隊，預賽分南北2區，每組取前1名晉級第二輪預賽，然後進入南北區各16隊複賽，複賽再取8隊進決賽，博愛國中男、女足錦標賽及聯賽皆進全國決賽。

(中時 )