林務局推出國家森林安心旅遊。（林務局提供）

林務局今天表示，為提供民眾國旅的另一種選擇，今年8月1日起將推出安心旅遊巴士與5大國家森林遊樂區的生態行程，天天都有巴士可以出發，讓民眾1人也能成行，說走就走。

林務局轄管18處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區以及152條自然步道，局長林華慶表示，由於轄管的森林育樂場域從平地到高山都有，不少屬於交通路途遙遠，缺乏固定營運的巴士路線可抵達，因此過去遊客都需要忍受舟車勞頓之苦。

林華慶進一步說明，去年林務局即與雄獅集團合作，本是想藉由旅遊業的遊程設計創意與旅遊專業載具來擴大行銷國家森林遊樂區，但卻不幸碰到新冠肺炎疫情的爆發，不過現在疫情趨緩，調整步調後已推出20條精選的生態旅遊行程，其中有11條為天天出發的行程，方便民眾遊覽。

林務局說，這11條天天出發的行程涵蓋內洞、八仙山、大雪山、奧萬大、太平山等國家森林遊樂區，8月1日起報名遊程的民眾還可獲得「森林療癒環保餐具組」，再加碼送「精選在地農特產」，包括在地季節生鮮蔬果盒、糙米、五葉松洗衣精、馬告精華液等。

(中時 )