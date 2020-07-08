南韓女團Red Velvet中的Irene與瑟琪(Seulgi)，5月份宣布成立小分隊「IRENE & SEULGI」後，終於在7/6晚間發行第一張專輯《Monster》，短短幾天便吸引超過千萬點閱，Irene在MV中的性感造型也令網友們驚豔。
被韓國整形外科評為「最佳整形範本」的Irene，以精緻的五官及空靈美貌吸引大批粉絲的喜愛，而瑟琪則是以完美的身材比例與超強電眼受到粉絲們愛戴，自從宣布成立小分隊後便立即引發話題，粉絲們十分期待兩人的表現。
過去總以甜美形象示人的她們，這次的新專輯造型徹底顛覆過去，在釋出的MV《Monster》中不僅視覺感提升，穿著總是保守的Irene這次竟換上三套低胸洋裝，大秀凹凸有致的好身材，令看不習慣的粉絲們瞬間變成「媽媽粉」，紛紛留言「誰准妳穿這麼露」、「快披上毛毯」、「媽媽說不能這麼撩」。
(中時電子報)
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