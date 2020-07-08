前大法官許玉秀投書，指大法官呂太郎擔任司法院秘書長時未與支持陪審制的民間團體好好溝通，在總統蔡英文今年3月與民團會面時，被叫到總統府內喝斥；蔡總統雖已要求外界不要以訛傳訛，民進黨前立委林濁水說 ：太慘了！

林濁水今在臉書指出，「總統叫大法官呂太郎來駡這事，總統說不要以訛傳訛，她沒有錯」。當時在場的兒童權益促進協會理事長王薇君站出來還原真相挺蔡英文說，呂太郎之前負責法案，所以總統「不找呂要找誰？」「她說喝斥或許不妥，但是總統是在訓誡政府官員」。

林濁水指出，原來總統喝斥「或許不妥」；但當然應「把大法官當政府官員」叫來大家面一齊「訓誡」一番。而且叫就來，就是對大法官該有的尊重。太慘了。

他認為，如真是總統制，權力分立，行政立法對等彼此制衡，我們的國會總召卻說國會有一個「上面的」，等於國會是聽話奉命的，不是制衡的，美國憲法「立法權屬於國會」落伍了，「立法權屬於上面」才對。不一樣慘？

大法官,總統,林濁水,許玉秀,呂太郎

(中時 )