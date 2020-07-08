振興三倍券15日開始使用，行政院發言人丁怡銘今（8）日表示，三倍券好領、好刺激已成功，未來至少會有1,700萬人領取或綁定。至於多少人領三倍券可以刺激消費，丁怡銘指出，並不是計算對GDP的幫助有多少，而是這些錢是反映在小商家身上。

丁怡銘上午接受廣播節目專訪時說，昨天三倍券第一輪預購、綁定截止，有900多萬人已預購或綁定 ，「可以說非常成功」；如果民眾搶過演唱會的票就知道，要是超商事務機沒有當機，表示這場演唱會失敗，而三倍券第一天就造成超商事務機當機，「所以它很熱」。

丁怡銘表示，現階段三倍券「好領、好刺激」的目標已經成功，剩下「好用」，等實際上路再觀察。

振興三倍券1日起開放預購與綁定，第一波預購、綁定到昨天為止，截至昨天晚間10時，預購與綁定人數達972萬5,819人，其中有833萬4,943人預購紙本券，139萬876人綁定數位券，紙本券預約人數約占總預約數85％。

三倍券第二波預購自今日起跑，也追加五天時間，他說，第二輪紙本預購今天開始，從8日到12日，五天時間大概可以多吸收500萬到600萬人，希望再幫郵局現場領券紓壓。郵局約可吸收600萬到800萬人，一天處理60到80萬人，十天可以完成。

至於多少人領三倍券可以刺激消費，丁怡銘回應，並不是計算整體GDP，這些錢是反映在小商家身上。當然希望越多人使用三倍券越好，估計至少會有1,700萬人領券。

(工商 )