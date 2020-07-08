男子長期以幫兒生殖器擦藥為由，猥褻就9歲的親生兒子，時間長達2年多。士林地院合議庭以母親證詞，曾勸阻男子將手伸入兒子的褲襠，加上兒子證詞每周2次的頻率，共244次對未滿14歲男子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑5年，可上訴。

這名男子自2014年8月31日起至2016年12月31日止，以兒子沒有割包皮，生殖器皮膚發炎為由幫忙擦藥，並強調，不會做出這種畜生行為，是孩子的媽煽動才會說謊，而且擦藥的過程還是「兒子拜託我這樣做」。

但兒子說父親自2年級開始，就會觸摸他的生殖器，每周2、3次，每次約5到10分鐘，多數是在晚上睡要的時候，兒子曾告訴父親「不要弄我，明天還要上學，這樣會遲到。」但在3年級以前，母親因與女兒搬出住處，並沒任何證據顯示父親的獸行。

整起案件是因為男子動手毆打妻子，社工因而介入了解，兒子才將獸父行徑全盤托出，希望父親遭檢警調查後，不要再弄他。

合議庭認為，兒子長期遭到暴力相向，一定對父親長期畏懼，才會默默忍受直到社工介入。而且，男子身為人父竟不顧人倫，藉親情疼愛之名，猥褻兒子共244次，已影響兒子人格正常發展，且犯後否認犯罪，足見毫無悔意，依每週2次猥褻行為，分別判處有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑5年。

(中時 )