美股周二收低，指數均較高峰回落。台股昨日早盤創30年新高後翻黑作收；今早在台積電(2330)開低走高，以及股價屢創新高的聯發科(2454)雙箭頭領軍，開低走高，收盤在相對高點，漲77點至12170點，成交值2374億元。

美國退出世界衛生組織WHO，美國新冠疫情持續升溫，拖累多州重啟經濟進度，恐慌指數VIX上揚，能源、金融股下跌。周二美股下跌，跌幅介於0.86至1.51%。特斯拉漲逾1%，創連續第五個交易日收盤新高。

美股三大指數周二收低，但台股最大權值股台積電開低走高，帶動加權指數同步開低走高；雖股王大立光(3008)在周四法說會前夕股價整理，整體蘋概股表現仍較昨日穩健，鴻海(2317)股價亦持穩。IC設計股指標聯發科股價再創新高，引領電子股指數續揚，帶動台股早盤震盪向上，重回12100點之上。技術面仍強勢，且表現相對亞股穩健。

台股昨天在台積電股價早盤平了新高，聯發科股價創新高領軍，盤中最高攀上12249.95點，改寫30年來新高，但隨著台積電尾盤拉回僅微漲收作，台股周二尾盤指數翻黑。終場收12092.97點，下跌23.73點，成交值2745.86億元。

台股目前衝上歷史相對高點，短期獲利賣盤湧現，但資金行情續旺，今早新台幣仍升值逾1角，法人多認為資金潮湧現非短期效應，台股短期進入整理，後市仍有機會再攻高。

台股今早在台積電及聯發科領軍，開低走高，站穩5日線及12000點，盤中包括5G、半導體權值股、散熱及PCB族群等仍人氣續旺，尤其上市櫃生技股挾著政策利多，今早股價持續噴出大漲。中場後金融股回穩也對指數有所貢獻。

目前台股下檔支撐為12,000點，今日收高並守穩在5日線之上，短期技術面仍偏多方。本周公布6月營收，預計業績優、第三季展望佳的電子股可望持續強勢。時序進入7月，明日將由大立光揭開法說會序幕，台積電則將於下周四接棒舉行法人說明會，將釋出第三季之展望為市場焦點。

(時報資訊)