苗栗縣第二座自造教育及科技中心，8日上午在通霄國中熱鬧舉行揭牌儀式，嶄新的科技教育中心啟用後，師生們能到中心遊學體驗，並定期辦理工作坊培養種子教師，另外規畫「工具飄移課程」，由科技中心送服務到學校，縣內學校師生不必到通霄國中，也能享受科技中心的教學服務。
繼首座位於後龍的「苗栗自造教育及科技中心」，教育部國教署與苗栗縣府補助500萬元於苗南地區再設立「通霄自造教育及科技中心」，由通霄國中校內連續5間教室打造出專屬場所，將辦師生研習與工作坊，發展科技領域的課程與教材，大力推廣科技教育。
教育處指出，通霄科技教育中心設置4個手作體驗教室，分別為智慧居家教室、新興科技教室、木藝手作教室、數位成型教室等主題，教育中心內工具設備齊全，除了可見現今最夯的無人機、VR軟體等，還有3D列印、雷射雕刻、熱轉印等機具，激發孩子把對科技的想像化為實作，培養未來科技人才。
苗栗縣長徐耀昌出席揭牌啟用典禮，感謝彰師大工學院院長陳良瑞教授團隊指導與協助，以及聯合大學理工學院院長薛康琳教授團隊的參與，促成新的科技教學場域。參觀過程中經由師生引導，縣長親自體驗DIY木筆，最後期許學子善用科技設備，把對科技的好奇心轉為成長的動力。
(中時 )
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