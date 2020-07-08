通霄自造教育及科技中心揭牌

苗栗縣第二座自造教育及科技中心，8日上午在通霄國中熱鬧舉行揭牌儀式，嶄新的科技教育中心啟用後，師生們能到中心遊學體驗，並定期辦理工作坊培養種子教師，另外規畫「工具飄移課程」，由科技中心送服務到學校，縣內學校師生不必到通霄國中，也能享受科技中心的教學服務。

通霄自造教育及科技中心，8日在通霄國中舉行揭牌啟用儀式。（巫靜婷攝）

繼首座位於後龍的「苗栗自造教育及科技中心」，教育部國教署與苗栗縣府補助500萬元於苗南地區再設立「通霄自造教育及科技中心」，由通霄國中校內連續5間教室打造出專屬場所，將辦師生研習與工作坊，發展科技領域的課程與教材，大力推廣科技教育。

教育處指出，通霄科技教育中心設置4個手作體驗教室，分別為智慧居家教室、新興科技教室、木藝手作教室、數位成型教室等主題，教育中心內工具設備齊全，除了可見現今最夯的無人機、VR軟體等，還有3D列印、雷射雕刻、熱轉印等機具，激發孩子把對科技的想像化為實作，培養未來科技人才。

通霄自造教育及科技中心，設置4個手作體驗教室，教室內新興工具設備齊全。（巫靜婷攝）

通霄自造教育及科技中心，設置4個手作體驗教室，教室內新興工具設備齊全。（巫靜婷攝）

通霄自造教育及科技中心，設置4個手作體驗教室，教室內新興工具設備齊全。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌出席揭牌啟用典禮，感謝彰師大工學院院長陳良瑞教授團隊指導與協助，以及聯合大學理工學院院長薛康琳教授團隊的參與，促成新的科技教學場域。參觀過程中經由師生引導，縣長親自體驗DIY木筆，最後期許學子善用科技設備，把對科技的好奇心轉為成長的動力。

苗栗縣長徐耀昌參觀通霄自造教育及科技中心，並經由師生引導動手做木筆。（巫靜婷攝）

通霄自造教育及科技中心，8日在通霄國中舉行揭牌啟用儀式。（巫靜婷攝）

(中時 )