美股道瓊等4大指數周二雖大跌，包括台股在內的亞洲地區股市，卻演出震盪走高榮景，走勢明顯與美股脫勾。主要原因，不排除短期國際熱錢仍力挺亞股新興市場外，北美與中南美洲的新冠疫情持續發燒，仍影響該地區經濟動，也是熱錢考量暫迴險遠因。

事實上，亞股近期走勢，可逐漸領先歐美股市發展，而除股市外，包括新台幣、人民幣、韓圜、泰國銖、印尼盾與馬來幣等亞洲地區主要貨幣兌美元匯價，也呈強勢升值格局，其中又以新台幣的攀升架構最為強勁。顯示亞洲地區股匯兩市，短期持穩走多局面，仍不可漠視。

台股集中交易與櫃買兩市場，今在權王台積電開低震盪走高，穩住短多持股信心外，包括聯發科、台達電、玉晶光、廣達、原相、穩懋、宏捷科、佳邦與譜瑞-KY等電子股 強勢攻堅，也功不可歿。

加上「生技新藥產業發展條例」傳來將再延長10年利多，力拚生醫產業挑戰兆元產值，激勵生技族群包括合一、中天、杏輝、浩鼎、健亞等領軍攻頂，刺激類股再度輸人不輸陣向上比價下，使集中交易與櫃買兩市場雙雙創波段收盤新高。

集中交易市場加權指數收盤係上漲77.22點，報12170.19點，站上今年收盤新高外，與再度進逼歷史天價12682點，單日漲幅0.64%，成交2374.24億元。櫃買市場指數今開高之後不回頭，收盤大漲2.15%，報173.95點，又改寫10餘年來收盤最高水準，成交887.73億元。

亞股市場方面，今持穩震盪走高，無畏美股大跌者，除台股表現不錯外，還包括東証二部指數、大陸深滬兩市、香港、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南、與印尼等股市，迄目前也多暫報紅光滿面榮景。

美股盤後電子盤方面，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指數，目前雖表現疲軟，但並沒延續周二現貨市場大跌之恐慌心理，現下分別暫報下挫0.35%、0.28%、0.21%及0.58%。

業內人士指出，受惠短期國際熱錢挹注亞洲股匯態勢明朗，加上美國Fed（聯準會）、歐洲兩大央行短中期實施低利率政策，預期仍將持續1~2年，使包括台股在內亞股新興市場波段行情，仍審慎樂觀。

(工商 )