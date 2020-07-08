遠傳電信5G服務上週五開賣，遠傳已在全台直營加盟門市，打造專屬的5G體驗空間，透過5G的高頻寬、低延遲、大規模物聯網等技術特性，讓消費者近距離體驗5G快感。

門市提供的5G服務體驗，包括使用最新遠傳friDay影音明星多視角的娛樂內容，體驗有如舞台第一排的臨場震撼、360度欣賞的視角，門市也提供VR 眼鏡，讓民眾可以身歷其境地到世界勝地旅遊。

另外，遠傳也導入大數據與人工智慧，從線上到線下，結合網路、APP、實體門市、客服中心，打造無距離的5G服務，並結合實體應用與虛擬內容，規劃各種5G情境體驗與專區服務。

除了在全台實體門市打造5G體驗環境，提供影音娛樂內容，遠傳也動員門市人員主動出擊，在北中南熱點商圈舉辦「遠傳心5G 飆速體驗營」，讓民眾親身體驗5G超快感的速度與VR 虛擬實境。

遠傳針對5G用戶推出「心5G搶先方案」限時開賣優惠，月付599元起，自申辦日起至2020/8/2期間可享5G上網吃到飽；申辦1,399以上方案，上網吃到飽，再獲價值逾4,200元的「5G 影音大全配」。信義威秀等指定門市更有搶手的黃金門號免費送活動。

遠傳全省目前有超過700家的實體門市、行動客服app、網路門市、客服中心等線上線下通路。

目前客服中心導入IVR互動語音系統，可自動辨識5G用戶，並針對4G升級5G用戶導流到專屬服務窗口；此外，文字機器人艾瑪也可查詢到最新5G相關訊息。

網路門市近期推出限定加碼優惠，8月2日之前申辦「心5G搶先方案」，可抽萬元全聯禮券，還可獲得最高3,000元配件購物金。

實體門市則推出熟客預約服務，藉由大數據技術，優先預約門市活動及申辦業務，深化客戶服務維繫與5G業務推動。

迎接5G新時代，遠傳也推出全新風格的遠傳5G SIM卡，簡約紅白色卡面搭配遠傳電信經典紅箭頭標誌，象徵著遠傳電信全力衝刺5G、提供用戶頭等頻寬、頂級網速的優質服務。

看準年輕族群注重娛樂應用，遠傳將於7月11日至8月23日期間，在全台各大商圈舉辦「遠傳心5G 飆速體驗營」攤位活動，從北到南熱門點台北光華商場、新北淡水、台中逢甲、台南新光三越、高雄新崛江等商圈將巡迴舉辦。

(工商 )