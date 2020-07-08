遭公車「拆散母子」的3寶媽，再發文說明新店客運後續回應。（截自臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》）

新北市913路公車，7日發生「兒子上車媽媽沒上車」，司機不理繼續開的事件。當事人是一名3寶媽，她表示新店客運回覆，司機不停車的理由是：交通法規規範「過站後不得任意停車或開門」。3寶媽氣憤說，支持交通法規，但司機「該死的」什麼都沒做，沒安撫、回應兒子，她強調，大眾運輸業是運輸「人」，而非貨物。

這名新店3寶媽，昨天在臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》披露整起事件，引發後續效應。今（8日）上午她再發文，表示新店客運錦繡調度站魏站長再次來電道歉，也針對司機部分做了解釋。

站方表示，沒讓媽媽上車，是因為兒子上車時擋住視線。這點讓3寶媽覺得好笑，因為她兒子很瘦，而她自己則「非常巨大還背著寶寶」，且他們是從前門上車。不過3寶媽勉強接受，就當是A柱檔到視角。

至於兒子喊三次「我媽媽還沒上車」，司機為何充耳不聞？站方回應，因為交通法規規範：「過站後不得任意停車或開門」，3寶媽說，支持交通法規，但「司機做了什麼？就是該死的什麼都沒做，當作沒事一樣，你好歹回應我兒子、安撫他，並主動告知他先與家人聯繫」。

3寶媽質疑，「今天運氣好，我兒子有手機，如果今日是個無行為能力者，難道你司機可以擺爛不管？如果孩子隨意站牌下車，難道家人就要一站一站找人？失蹤了、出意外了？新店客運能負責？」。

最後這名3寶媽說，此事已經在調查階段，自己也不需要多嘴什麼，感謝社團大家、媒體朋友的關心，期望這件事情能正向改善大眾運輸業，因為「大眾運輸業是運輸『人』，而非貨物」。

(中時電子報)