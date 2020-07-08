大陸河南省漯河市一名溫姓男子，於1994年49歲時創立「日月氣功」還稱自己為「大師」，並對外宣稱2000年人類將面臨世界末日，只有跟他練習「日月氣功」才能避免疾病、災害和死亡。此外，又編造「陰陽雙修增加功力」的說法誘騙信徒，進行精神控制並性侵8名女信徒，還導致其中2人多次懷孕、墮胎，

根據《中國新聞網》報導，在漯河市舞陽縣孟寨鎮有一處掛著「珍奇觀光農業發展有限公司」牌子的園子，裝潢得相當氣派，當地人將之稱為「生態園」，是「日月氣功」邪教組織的主要活動基地之一。

溫金路利用教主身份，以收徒、傳功、占卜、消災、祛病以及出售書籍等名義騙取信徒巨額錢財，還編造「陰陽雙修增加功力」等邪說蠱惑信徒，採取精神控制和強制手段，對8名女信徒多次實施性侵，導致其中2人多次懷孕、墮胎。此外，還採取同樣的手段對3名女信徒實施猥褻、侮辱。

2017年4月8日凌晨，當地警方將包含溫金路在內的6名組織核心成員逮捕，並搗毀「生態園」、「德福觀」等25處活動據點。2019年1月，漯河市檢察院以涉嫌利用邪教組織破壞法律實施罪，性侵罪，強制猥褻侮辱等罪名起訴溫金路。

近日，經漯河市中院審理查明，被告人溫金路建立「日月氣功」邪教組織，神化自己，散佈迷信邪說等手段蠱惑、矇騙他人，並發展、控制成員危害社會。將溫金路以利用邪教組織破壞法律實施罪，強姦罪，強制猥褻婦女等罪嫌，將其判處有期徒刑19年，並處罰金10萬元人民幣（約台幣42.5萬元）。

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(中時電子報)